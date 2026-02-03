Due uomini sono stati arrestati e altri sei indagati per aver diffuso online video di violenza sessuale su minori. La polizia ha scoperto che lo spettacolo dell’orrore veniva venduto a circa 15 dollari, con persone che pagavano per assistere a stupro in diretta. Le indagini continuano per identificare altri eventuali coinvolti.

"Una vera e propria violenza sessuale in diretta". Il biglietto per lo show dell’orrore costa circa 15 dollari. Somme esigue, sottotraccia, per non destare sospetti. Si può scegliere cosa la vittima debba indossare, come deve essere truccata, cosa deve subire. Vittime che sono dei bambini, venduti spesso con il consenso delle famiglie che vivono in contesti di povertà. "Minori schiavizzati e mercificati". Trattati come marionette nelle mani di chi da dietro uno schermo ordina l’indicibile. Non hanno più di dodici anni. In un caso, è coinvolto un bambino di appena due anni. Sono immortalati su sfondo nero e artificiale, che rende molto difficile identificarli, dar loro un nome. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza sessuale on line su minori. Due uomini arrestati e sei indagati: "15 dollari per uno stupro in diretta"

La procura di Milano e la polizia postale hanno arrestato due uomini accusati di aver commesso violenza sessuale online su minori.

La polizia postale di Milano ha arrestato due persone e indagato altre quattro nell’ambito di un’indagine sulle violenze sessuali su minori online.

