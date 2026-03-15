Un uomo di 48 anni e una donna di 52 anni sono stati arrestati a Treviso dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. La donna è insegnante e l’uomo giornalista, entrambi accusati di violenza sessuale su minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. Le indagini hanno portato al fermo dopo che si sono accertate comunicazioni in cui la donna inviava all’uomo foto a sfondo sessuale della figlia e dei nipotini.

Roma, 15 marzo 2026 – Arrestati a Treviso dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, una donna di 52 anni e un uomo di 48 anni, lei insegnante lui giornalista, accusati di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. L'esecuzione della misura cautelare è stata disposta nell'ambito di una indagine della Procura di Roma partita da una denuncia presentata dal papà di una minorenne, in ordine ad uno scambio di materiale pedopornografico tra i due indagati. In particolare il papà ha riferito che la figlia, mentre si trovava a Treviso a casa della madre, sua ex compagna,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giornalista e insegnante arrestati. Le accuse: “Lei mandava a lui foto a sfondo sessuale della figlia e dei nipotini”

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