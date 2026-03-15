Ginnastica Artistica finali Antalya Coppa del Mondo | risultati e highlights

A Antalya, in Turchia, si sono svolte le finali della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, attirando l’attenzione di molti appassionati. Durante l’evento sono stati presentati i risultati in tempo reale e alcuni momenti salienti delle gare. La competizione ha visto atleti di diverse nazionalità confrontarsi nelle varie discipline della ginnastica artistica. Le finali hanno concluso una giornata intensa di sport e spettacolo.

La tappa in Antalya (Turchia) riserva grandi emozioni per tutti gli appassionati: i risultati live dell’evento e gli highlights La coppa del mondo di ginnastica artistica entra nel vivo. La terza tappa del Circuito FIG dei grandi attrezzi è sbarcata ad Antalya, in Turchia, dove già tre anni fa che nel 2023 portò la squadra maschile italiana al top in Europa. Ieri e oggi all’Ibrahim Colak Gymnastics Hall sono arrivati i migliori interpreti a livello mondiale dell’artistica. C’è da dire, però, che mancano gli azzurri, per via della concomitante tappa di Serie A a Biella. Per quanto riguarda gli uomini, si sono già disputate le finali nella specialità Floor. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Ginnastica Artistica, finali Antalya Coppa del Mondo: i risultati LIVELa tappa in Antalya (Turchia) riserva grandi emozioni per tutti gli appassionati: i risultati live dell’evento e gli highlights La coppa del mondo di... Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Baku: Barzasi quarta alla trave, Finiguerra sesta – Gli highlightsNella seconda giornata di finali della tappa di World Cup in Azerbaijan le azzurre sfiorano il podio alla trave. Altri aggiornamenti su Ginnastica Artistica Temi più discussi: Antalya - Da domani le finali della tappa turca di Coppa del Mondo in diretta su SportFace; Ginnastica artistica, la Serie A riparte a Biella: riparte l’assalto a Vercelli, Brixia e Trieste le rivali di punta; Ginnastica artistica, serrata sfida maschile per la seconda tappa di Serie A1: chi risponderà alla Pro Carate?; Ginnastica artistica, la FIG Apparatus World Cup di Antalya in diretta su Volare TV: finali sabato 14 e domenica 15 marzo. Ginnastica Artistica, finali Antalya Coppa del Mondo: i risultati LIVELa tappa in Antalya (Turchia) riserva grandi emozioni per tutti gli appassionati: i risultati live dell'evento e gli highlights ... sportface.it Ginnastica artistica, la FIG Apparatus World Cup di Antalya in diretta su Volare TV: finali sabato 14 e domenica 15 marzoLa competizione per attrezzi della Federazione Internazionale di Ginnastica si svolge dal 12 al 15 marzo all'Antalya ?brahim Çolak Gymnastics Hall, in Turchia. sportface.it Ginnastica Artistica Italiana. facebook