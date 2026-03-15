Ginnastica Artistica finali Antalya Coppa del Mondo | i risultati LIVE

A Antalya, in Turchia, si stanno disputando le finali della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Durante l’evento, sono stati eseguiti vari esercizi che hanno portato ai risultati live aggiornati in tempo reale. Gli atleti si sono sfidati nelle diverse specialità, con le esibizioni che hanno attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori presenti sul posto. I punteggi ufficiali sono stati comunicati subito dopo le esibizioni.

La tappa in Antalya (Turchia) riserva grandi emozioni per tutti gli appassionati: i risultati live dell’evento e gli highlights La coppa del mondo di ginnastica artistica entra nel vivo. La terza tappa del Circuito FIG dei grandi attrezzi è sbarcata ad Antalya, in Turchia, dove già tre anni fa che nel 2023 portò la squadra maschile italiana al top in Europa. Ieri e oggi all’Ibrahim Colak Gymnastics Hall sono arrivati i migliori interpreti a livello mondiale dell’artistica. C’è da dire, però, che mancano gli azzurri, per via della concomitante tappa di Serie A a Biella. Per quanto riguarda gli uomini, si sono già disputate le finali nella specialità Floor. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Coppa del Mondo Ginnastica Artistica 2026: doppio podio italiano nella prima giornata di finali a CottbusLa stagione internazionale di ginnastica artistica 2026 è partita col botto per la Nazionale italiana alla prima tappa di Coppa del Mondo a Cottbus,... Ginnastica artistica, la FIG Apparatus World Cup di Antalya in diretta su Volare TV: finali sabato 14 e domenica 15 marzoLa competizione per attrezzi della Federazione Internazionale di Ginnastica si svolge dal 12 al 15 marzo all’Antalya Ibrahim Çolak Gymnastics Hall,... Altri aggiornamenti su Ginnastica Artistica Temi più discussi: Antalya - Da domani le finali della tappa turca di Coppa del Mondo in diretta su SportFace; Ginnastica artistica, la Serie A riparte a Biella: riparte l’assalto a Vercelli, Brixia e Trieste le rivali di punta; Ginnastica artistica, serrata sfida maschile per la seconda tappa di Serie A1: chi risponderà alla Pro Carate?; Ginnastica artistica, la FIG Apparatus World Cup di Antalya in diretta su Volare TV: finali sabato 14 e domenica 15 marzo. Ginnastica Artistica, finali Antalya Coppa del Mondo: i risultati LIVELa tappa in Antalya (Turchia) riserva grandi emozioni per tutti gli appassionati: i risultati live dell'evento e gli highlights ... sportface.it Ginnastica artistica, la FIG Apparatus World Cup di Antalya in diretta su Volare TV: finali sabato 14 e domenica 15 marzoLa competizione per attrezzi della Federazione Internazionale di Ginnastica si svolge dal 12 al 15 marzo all'Antalya ?brahim Çolak Gymnastics Hall, in Turchia. sportface.it Ginnastica Artistica Italiana. facebook