Ginnastica artistica Coppa del Mondo Baku | Barzasi quarta alla trave Finiguerra sesta – Gli highlights

Nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo in Azerbaijan, le ginnaste italiane hanno partecipato alle finali di specialità. La ginnasta Barzasi si è classificata quarta alla trave, mentre Finiguerra si è piazzata sesta. Entrambe hanno mostrato le loro routine durante la competizione, che si è svolta senza ulteriori incidenti. La manifestazione si è conclusa con queste posizioni, senza altri risultati di rilievo.

Nella seconda giornata di finali della tappa di World Cup in Azerbaijan le azzurre sfiorano il podio alla trave. Doppietta Okamura. Successi anche per Chepurnyi al volteggio, Inanov al cavallo con maniglie e Tang alla sbarra. Finali rivedibili su Volare TV. Si è conclusa a Baku la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica. Dopo il quinto posto conquistato da Salvatore Maresca agli anelli nella prima giornata di finali, l'Italia si è presentata nell'ultimo atto della competizione con Chiara Barzasi e Angelica Finiguerra nella finale alla trave, senza però riuscire a salire sul podio.