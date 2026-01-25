Verissimo oggi ospite Marcella Bella | dal dolore per il fratello Gianni alla polemica Ballando

Oggi, a Verissimo, arriva Marcella Bella, che con semplicità condividerà il suo percorso tra musica e vita privata. Durante l'intervista, si parlerà del dolore per la perdita del fratello Gianni e delle recenti polemiche legate a Ballando. Un'occasione per conoscere meglio la cantante, apprezzata per la sua sincerità e sobrietà, attraverso un dialogo franco e rispettoso.

(Adnkronos) – Marcella Bella sarà ospite oggi, domenica 25 gennaio, a Verissimo per un'intervista ritratto tra musica e vita privata. La cantante è reduce della partecipazione a Ballando con le stelle, dove è uscita allo spareggio dell'ottava puntata, in coppia con il maestro Chiquito. Marcella Bella, all’anagrafe Giuseppa Marcella Bella, nasce il 18 giugno 1952 a Catania. All’età di 16 anni firma il suo primo contratto discografico, nel 1973 vince il Festivalbar grazie al singolo ‘Io domani’. Nel 1991 il suo album ‘Sotto il vulcano’ non ottiene il successo desiderato, la cantante ritrova la propria popolarità solo nel 2005 quando torna sul palco dell’Ariston cantando la canzone ‘Uomo bastardo’.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

