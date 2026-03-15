Gianfranco Gafforelli è il nuovo presidente della Provincia | vince il centrodestra unito

Gianfranco Gafforelli è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Bergamo. La vittoria è arrivata pochi minuti prima delle 21, con il centrodestra unito che ha sostenuto il suo nome, vicino a Forza Italia. La sua elezione è il risultato delle urne e determina il nuovo incarico amministrativo per la provincia.

Bergamo. Il verdetto delle urne è arrivato pochi minuti prima delle 21: Gianfranco Gafforelli, candidato del centrodestra unito vicino a Forza Italia, è il nuovo presidente della Provincia di Bergamo. Lo spoglio delle schede è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi, alle 20 di domenica 15 marzo. L’affluenza definitiva è stata del 72,8%: hanno votato 2.135 elettori su 2.928. Con uno scarto di circa 3 mila voti ponderati, l’azzurro ( 52% ) si è imposto nel testa a testa con il candidato del centrosinistra Pasquale Gandolfi ( 48% ), esponente del Pd e presidente uscente. Gafforelli ha già guidato l’ente di via Tasso tra 2018 e 2021: rimarrà in carica per quattro anni o fino alla fine del proprio incarico da sindaco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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