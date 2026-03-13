Bergamo sceglie il nuovo il presidente della provincia | Gandolfi punta alla riconferma l’avversario è Gafforelli

Domenica a Bergamo circa 3.000 amministratori comunali, tra sindaci e consiglieri, si recheranno alle urne per eleggere il nuovo presidente della provincia. Gandolfi punta alla riconferma, mentre l’avversario è Gafforelli. La scelta riguarda chi guiderà l’ente provinciale nei prossimi anni, con le votazioni che si svolgeranno in un clima di attesa.

Bergamo, 13 marzo 2026 – Il conto alla rovescia è partito. Domenica quasi 3mila amministratori comunali bergamaschi, tra sindaci e consiglieri, saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente della Provincia. La sfida è tra il dem Pasquale Gandolfi, presidente uscente, e Gianfranco Gafforelli, candidato del centrodestra, che ha guidato l’ente dal 2018 al 2021. Il programma di Gandolfi. Gandolfi rivendica il lavoro fatto fin qui e si dice pronto a “continuare con chiunque sia interessato e disponibile a dare un contributo a favore dei bergamaschi ”. Idee chiare anche sulle prime azioni da compiere in caso di rielezione: “Sarà un anno speciale – dice –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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