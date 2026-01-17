Provincia di Bergamo centrodestra unito | il candidato è Gianfranco Gafforelli
La provincia di Bergamo si avvicina alle elezioni amministrative con il centrodestra unito, presentando Gianfranco Gafforelli come candidato ufficiale. La decisione si è presa nel vertice organizzato dalla Lega a Gorlago, sabato 26 gennaio. Questo incontro segna un momento chiave per il futuro amministrativo locale, con l’obiettivo di definire le linee guida e le priorità per il territorio bergamasco.
Il futuro della Provincia si decide in provincia, a Gorlago, nel vertice ospitato dalla Lega nella mattina di sabato 26 gennaio. Al terzo incontro di coalizione, come previsto, si è chiuso il cerchio attorno alla figura di Gianfranco Gafforelli, sindaco di Romano di Lombardia. L’esponente di Forza Italia sarà il candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo di tutto il centrodestra: questo è stato deciso nella mattinata di sabato 17 gennaio dai tre segretari politici Andrea Tremaglia (FdI), Fabrizio Sala (Lega) e Umberto Valois (Forza Italia), con l’obiettivo di superare l’attuale assetto di governo di Via Tasso, quelle larghe intese su cui si è fondata la presidenza di Pasquale Gandolfi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Provincia, Gafforelli entra Papa nel conclave del centrodestra. Ma manca la fumata bianca
Leggi anche: "Centrodestra, primarie per scegliere il candidato"
Provincia, Gafforelli entra Papa nel conclave del centrodestra. Ma manca la fumata bianca; Centrodestra unito per le comunali a Fermo: «Saremo presenti con i nostri simboli»; PRIMA PAGINA - Corriere di Bergamo : L’Atalanta concreta può sognare.
Presidenza della Provincia di Bergamo: Gafforelli si ricandida per il centrodestra - L’esponente di Forza Italia sarà il candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo di tutto il centrodestra. ecodibergamo.it
Provincia, Gafforelli entra Papa nel conclave del centrodestra. Ma manca la fumata bianca - Sabato mattina (10 gennaio) il vertice della coalizione: Lega possibilista su Gafforelli presidente della Provincia, riflessioni in casa FdI ... bergamonews.it
Presidenza della Provincia, centrodestra verso Gafforelli con qualche mugugno. Centrosinistra in ritardo - 30, «ma alle 11 potremmo anche avere deciso», dice uno dei dirigenti coinvolti. bergamo.corriere.it
Trovato su un tir all’interno di un’azienda della provincia di Bergamo, un quintale e mezzo di cocaina per un valore di venti milioni di euro. A finire in carcere due albanesi. L’operazione è stata portata a termine dagli uomini della Guardia di... - facebook.com facebook
Una storica realtà gastronomica a Sorisole, in provincia di Bergamo, è alla ricerca di uno Chef da inserire nel proprio team di cucina. rysto.com/it/cor-market-… #Lavoro #Ristorazione #Bergamo #Sorisole #Chef #Cucina #Opportunità x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.