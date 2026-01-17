Provincia di Bergamo centrodestra unito | il candidato è Gianfranco Gafforelli

La provincia di Bergamo si avvicina alle elezioni amministrative con il centrodestra unito, presentando Gianfranco Gafforelli come candidato ufficiale. La decisione si è presa nel vertice organizzato dalla Lega a Gorlago, sabato 26 gennaio. Questo incontro segna un momento chiave per il futuro amministrativo locale, con l’obiettivo di definire le linee guida e le priorità per il territorio bergamasco.

Il futuro della Provincia si decide in provincia, a Gorlago, nel vertice ospitato dalla Lega nella mattina di sabato 26 gennaio. Al terzo incontro di coalizione, come previsto, si è chiuso il cerchio attorno alla figura di Gianfranco Gafforelli, sindaco di Romano di Lombardia. L’esponente di Forza Italia sarà il candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo di tutto il centrodestra: questo è stato deciso nella mattinata di sabato 17 gennaio dai tre segretari politici Andrea Tremaglia (FdI), Fabrizio Sala (Lega) e Umberto Valois (Forza Italia), con l’obiettivo di superare l’attuale assetto di governo di Via Tasso, quelle larghe intese su cui si è fondata la presidenza di Pasquale Gandolfi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

