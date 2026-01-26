Arezzo, 26 gennaio 2026 – Gi Group organizza gli Open Day dedicati all’orientamento e al lavoro. Un’occasione per approfondire la scrittura del CV, scoprire percorsi formativi e conoscere le opportunità professionali nel territorio. Un momento di confronto e informazione rivolto a chi desidera migliorare le proprie competenze e trovare nuove occasioni di impiego.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Dalla stesura del CV a i percorsi formativi per acquisire nuove competenze, fino alle opportunità professionali del territorio. Mercoledì 28 gennaio, nella filiale di Arezzo, si svolgeranno gli “Open Day 2026” di Gi Group, durante i quali la prima agenzia italiana del lavoro aprirà le proprie porte organizzando gratuitamente momenti di confronto dedicati a tutti coloro che intendono affacciarsi al mondo del lavoro, desiderano acquisire nuove competenze o stanno valutando nuove opportunità formative e professionali. L’Open Day permetterà ai partecipanti, affiancati da r ecruiter professionisti, di comprendere ad esempio il funzionamento dei processi di selezione, come orientarsi nel mondo del lavoro, quali percorsi intraprendere per sviluppare nuove competenze, così come conoscere le opportunità nei settori ad elevata richiesta di professionalità sul territorio, tra cui logistica e produzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orientamento e lavoro: ad Arezzo arrivano gli Open Day di Gi Group

