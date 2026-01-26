Orientamento e ricerca di lavoro | a Pisa gli Open Day di Gi Group

A Pisa, Gi Group organizza Open Day dedicati all'orientamento e alla ricerca di lavoro. Un'occasione per approfondire la creazione del curriculum, conoscere percorsi formativi e scoprire le opportunità professionali presenti nel territorio. Un appuntamento utile per chi desidera migliorare le proprie competenze e affrontare con maggior sicurezza il mercato del lavoro locale.

Dalla stesura del CV ai percorsi formativi per acquisire nuove competenze, fino alle opportunità professionali del territorio. Martedì 27 gennaio, nella filiale di Pisa (orario non specificato sul sito ndr), si svolgeranno gli 'Open Day 2026' di Gi Group, durante i quali l'agenzia italiana del lavoro aprirà le proprie porte organizzando gratuitamente momenti di confronto dedicati a tutti coloro che intendono affacciarsi al mondo del lavoro, desiderano acquisire nuove competenze o stanno valutando nuove opportunità formative e professionali. Gli Open Day, coinvolgendo quest'anno complessivamente 90 filiali di Gi Group in tutta Italia, rafforzano l'impegno dell'agenzia per il lavoro nell'ambito della formazione e orientamento.

