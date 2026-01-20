Variante al Pug ingegneri e architetti | Serve dialogo con il Comune

Gli ordini degli ingegneri e degli architetti sottolineano l’importanza di un dialogo costruttivo con il Comune riguardo alla variante al piano urbanistico. Dopo aver espresso critiche sulla proposta, ribadiscono la necessità di un confronto aperto e trasparente per garantire decisioni condivise e sostenibili per il territorio.

Gli ordini professionali chiedono un confronto con l'assessore Laudani sul metodo e sul merito della nuova misura varata dal consiglio comunale a dicembre, che ridisegnerà la città Dopo aver contestato la nuova variante al piano urbanistico del Comune, gli ordini degli ingegneri e degli architetti tornano ad alzare la voce. E lo fanno rendendo pubblico il carteggio degli ultimi tempi con Palazzo d'Accursio, lettere che gli ordini hanno inviato all'area tecnica del Comune “senza ricevere alcuna risposta”. I rilievi che i professionisti muovono a Palazzo d'Accursio sono tanti dopo il recente botta e risposta a mezzo stampa con l’assessore all’Urbanistica, Raffaele Laudani, e nasce dalla volontà degli Ordini di spiegare alla cittadinanza il proprio ruolo istituzionale e di ripristinare un dialogo strutturato con l’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Piano urbanistico, ingegneri e architetti chiamano il Comune: “Subito un tavolo di confronto”. Ma aprono al dialogoIn risposta alle richieste di ingegneri e architetti, il Comune di Bologna invita a un tavolo di confronto per discutere la nuova normativa urbanistica.

Affitti brevi e variante al Pug, dopo lo stop del Consiglio di Stato il Comune è pronto a riattivare l’iterDopo la sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di Bologna si prepara a riattivare l’iter riguardante gli affitti brevi e la variante al Pug.

