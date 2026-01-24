Passeggiata della legalità in via Cattaneo il Circolo Pd Leopolda | Dalla destra sicurezza ridotta a propaganda

Il Circolo Pd Leopolda commenta con interesse l’annuncio della passeggiata in via Cattaneo da parte di Ziello e Petrucci, sottolineando come spesso temi di sicurezza vengano utilizzati a fini propagandistici dalla destra. La discussione sulla legalità e la sicurezza richiede analisi articolate e obiettivi concreti, lontani da strumentalizzazioni. È importante promuovere un confronto equilibrato per affrontare le questioni di interesse pubblico con serietà e responsabilità.

"Apprendiamo con una certa curiosità dell’annunciata passeggiata in via Cattaneo da parte di Ziello e Petrucci. Assistere a esponenti della stessa maggioranza che 'scoprono' il degrado prodotto dalle proprie scelte somiglia più a un esercizio di opposizione a sé stessi che a una presa di.🔗 Leggi su Pisatoday.it "Siamo stati in prima fila, dalla parte giusta della storia": il bilancio del circolo Pd di VillaIl Circolo PD di Villa San Giovanni, sotto la guida di Enzo Musolino, traccia il suo bilancio, riflettendo sul percorso e sui traguardi raggiunti. "Siamo stati in prima fila, dalla parte giusta della storia": il bilancio del circolo Pd di Villa San GiovanniIl Circolo PD di Villa San Giovanni traccia il suo percorso, riflettendo sui successi e le sfide affrontate. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Legalità: fino al 31 gennaio è possibile acquistare le arance del progetto Vitamine per la scuola; Sicurezza Non è una passerella. È fallito un modello amministrativo; Passeggiata della legalità in via Cattaneo, il Circolo Pd Leopolda: Dalla destra sicurezza ridotta a propaganda; Eventi segnalati dai Comuni. Sicurezza Non è una passerella. È fallito un modello amministrativoOggi la passeggiata della legalità in via Cattaneo alla presenza di Petrucci (Fdi) e Ziello (Lega). Esponenti Pd vanno all’attacco: Manifestano contro loro stessi che governano Pisa da quasi otto ann ... msn.com Passeggiata per la legalità. I cittadini in prima linea: Ma non siamo ronde...Niente divise né missioni punitive: solo scarpe comode e telefoni pronti a chiamare le forze dell’ordine. Alle 23 di giovedì sera, mentre Villafranca si addormenta, una decina di cittadini ha infilato ... lanazione.it VOCI LIBERE – Nuova puntata! È online la terza puntata del podcast sulla legalità di Radio Zanella In questo episodio i DJ della 3ªB della #ZanellaValmontone ci accompagnano alla scoperta di LIBERA, l’associazione che ogni giorno dice NO alle - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.