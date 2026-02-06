' Ferrara Piano Duo Festival' in scena la coppia Alessandra Ammara e Roberto Prosseda

Questa mattina, alle 10.30, ha preso il via l’edizione 20252026 del Ferrara Piano Duo Festival. La manifestazione si svolge al Ridotto del Conservatorio Frescobaldi e vede protagonisti i due pianisti Alessandra Ammara e Roberto Prosseda. La coppia ha aperto il festival con un concerto che ha attirato un buon pubblico, pronto ad ascoltare le loro esecuzioni. La rassegna, organizzata da Ferrara Musica, continuerà nei prossimi giorni con altri eventi dedicati al pianoforte a quattro mani.

Prende il via, domenica 8 alle 10.30, l'edizione 20252026 di 'Ferrara Piano Duo Festival', organizzato dal Conservatorio Frescobaldi per Ferrara Musica al Ridotto. La rassegna vede docenti ed allievi coinvolti in pagine originali del repertorio a due pianoforti e trascrizioni di concerti per.

