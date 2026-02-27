Il pianoforte tra Bach e Mendelssohn con Roberto Prosseda

Un concerto musicale presenta un percorso tra Bach e Mendelssohn, con Roberto Prosseda come interprete. Vengono eseguiti due capolavori che mettono in evidenza il ruolo centrale del pianoforte, accompagnato da un ensemble di archi. L’evento si focalizza sulle opere che sottolineano la relazione tra strumenti e composizioni, evidenziando la continuità tra i due autori. La scena si svolge in un contesto di musica classica dal vivo.

Il concerto accosta due capolavori che mettono il pianoforte al centro di un fitto intreccio con gli archi, in un percorso che celebra la vitalità inesauribile della forma concerto. Accosta anche una giovane e promettente pianista, Nil Magali Lopez, a Roberto Prosseda, uno dei pianisti italiani. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il Conservatorio Cimarosa di Avellino esplora Bach tra clavicembalo e pianoforteIl Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino promuove “Il Bach della tastiera”.

