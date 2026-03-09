Il 14 marzo 2026 alle 9.15, presso l’Auditorium di San Patrignano a Coriano, si terrà il convegno intitolato La forza della gentilezza. All’evento parteciperanno circa 600 studenti provenienti da diverse scuole della zona. L’incontro è organizzato per discutere il valore della gentilezza e il suo ruolo nella vita quotidiana.

Il 14 marzo 2026 alle ore 9.15, l’Auditorium di San Patrignano a Coriano ospiterà il convegno La forza della gentilezza. L’iniziativa è promossa da RomagnaBanca e coinvolgerà oltre 600 studenti del territorio, uniti a ospiti nazionali per riflettere su rispetto e inclusione. In un’epoca dominata dall’individualismo, la banca ha scelto di investire sulla cultura del rispetto come motore di cambiamento sociale ed economico. La presenza di centinaia di adolescenti provenienti dai licei e dagli istituti tecnici tra Riccione e Cesena segnala una strategia educativa precisa: formare le nuove generazioni attraverso l’esempio e il confronto diretto con figure pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 600 studenti a San Patrignano: la gentilezza come

Articoli correlati

“La forza della gentilezza”, riflessioni e testimonianze a San Patrignano nell'evento di RomagnaBancaRomagnaBanca organizza un convegno con ospiti nazionali e oltre 600 studenti del territorio per promuovere cultura del rispetto e inclusione La...

Illycaffè sostiene San Patrignano partecipando al progetto “Adotta un educatore”illycaffè ha deciso di confermare la sua collaborazione con San Patrignano, per dare un sostegno a favore del percorso di recupero delle ragazze e...

Contenuti e approfondimenti su San Patrignano

Gli studenti a San Patrignano: Ecco le storie di chi ce l’ha fattaStudenti del Levi Montalcini visitano San Patrignano, scoprendo la realtà della droga e le storie di chi cerca di uscirne. Incontrano i ragazzi in recupero, visitano i laboratori e condividono le loro ... ilrestodelcarlino.it

Droghe e danni, studenti in visita alla comunità di San PatrignanoUn progetto iniziato in classe e terminato a San Patrignano. L’istituto superiore Gobetti di Scandiano da alcuni anni ha inserito nel proprio piano formativo un percorso di prevenzione e ... ilrestodelcarlino.it