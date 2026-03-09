Studentessa di 13 anni cade da un muraglione di otto metri mentre va a scuola a Genova

Una studentessa di 13 anni è caduta da un muraglione alto circa otto metri in via al Santuario delle Grazie nel quartiere di Voltri a Genova. L'incidente è avvenuto lunedì 9 marzo mentre la ragazza si dirigeva a scuola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la giovane in ospedale. La ragazza ha riportato ferite gravi a seguito della caduta.

Una ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo una caduta da un muraglione alto circa otto metri in via al Santuario delle Grazie, nel quartiere genovese di Voltri, nella mattinata di lunedì 9 marzo, mentre si stava recando a scuola.