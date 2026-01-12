Il Genoa travolge il Cagliari al Ferraris finisce 3-0 Gol di Colombo Frendrup e Ostigard De Rossi | Vittoria pesante | La cronaca
Il Genoa ha battuto il Cagliari con un punteggio di 3-0 al Ferraris, grazie ai gol di Colombo, Frendrup e Ostigard. De Rossi ha definito la vittoria “pesante”, sottolineando l’importanza di una serata positiva per la squadra e i tifosi, dopo le delusioni recenti. La partita ha mostrato un Genoa determinato e compatto, in un contesto di grande attenzione per il cammino stagionale.
L’allenatore rossoblù: “I giocatori e lo stadio meritavano una serata serena dopo aver visto sfumare questi punti di San Siro che ci avrebbero fatto comodo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
