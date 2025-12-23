Medio Oriente continuano i raid israeliani su Gaza
Le operazioni militari israeliane a Gaza proseguono, con raid che interessano la regione. Nel frattempo, le autorità israeliane annunciano piani per la creazione di nuovi insediamenti nella Striscia, mantenendo alta la tensione nella zona. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni geopolitiche che coinvolgono diverse parti della regione.
In . Tel Aviv prepara a nuovi insediamenti nella striscia. Servizio di Federico Plotti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
