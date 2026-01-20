I bulldozer israeliani stanno demolendo il quartier generale dell’UNRWA a Gerusalemme Est occupata

I bulldozer israeliani stanno demolendo il quartier generale dell’UNRWA a Gerusalemme Est occupata. Secondo l’agenzia, le forze militari sono entrate nel complesso, hanno confiscato dispositivi elettronici e imposto l’evacuazione forzata della sede. Questi eventi si inseriscono nel contesto delle tensioni nella regione, evidenziando le difficili condizioni di operatività delle organizzazioni umanitarie e il crescente livello di conflitto nella zona.

Secondo l'UNRWA, i militari israeliani sono entrati nel complesso, hanno confiscato dispositivi elettronici del personale e imposto l'evacuazione forzata della sede. Poco dopo, bulldozer scortati dall'esercito hanno iniziato ad abbattere strutture all'interno del perimetro dell'agenzia.

Gerusalemme Est, bulldozer Israele iniziano a demolire sede UnrwaA Gerusalemme Est, le autorità israeliane hanno avviato la demolizione della sede dell’UNRWA, mentre il governo israeliano intensifica le restrizioni sulle organizzazioni umanitarie che assistono i palestinesi.

Israele avvia la demolizione della sede dell’Unrwa a Gerusalemme EstIl 20 gennaio, Israele ha iniziato la demolizione della sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est.

