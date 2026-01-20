I bulldozer israeliani stanno demolendo il quartier generale dell’UNRWA a Gerusalemme Est occupata

I bulldozer israeliani stanno demolendo il quartier generale dell’UNRWA a Gerusalemme Est occupata. Secondo l’agenzia, le forze militari sono entrate nel complesso, hanno confiscato dispositivi elettronici e imposto l’evacuazione forzata della sede. Questi eventi si inseriscono nel contesto delle tensioni nella regione, evidenziando le difficili condizioni di operatività delle organizzazioni umanitarie e il crescente livello di conflitto nella zona.

Secondo l’UNRWA, i militari israeliani sono entrati nel complesso, hanno confiscato dispositivi elettronici del personale e imposto l’evacuazione forzata della sede. Poco dopo, bulldozer scortati dall’esercito hanno iniziato ad abbattere strutture all’interno del perimetro dell’agenzia.🔗 Leggi su Fanpage.it Gerusalemme Est, bulldozer Israele iniziano a demolire sede UnrwaA Gerusalemme Est, le autorità israeliane hanno avviato la demolizione della sede dell’UNRWA, mentre il governo israeliano intensifica le restrizioni sulle organizzazioni umanitarie che assistono i palestinesi. Israele avvia la demolizione della sede dell’Unrwa a Gerusalemme EstIl 20 gennaio, Israele ha iniziato la demolizione della sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Cisgiordania, violenza dei coloni aumentata del 25% nel 2025; Bulldozer israeliani demoliscono l'edificio dell'UNRWA a Gerusalemme Est; Bulldozer israeliani demoliscono l'edificio dell'UNRWA a Gerusalemme Est; Libano, bomba israeliana lanciata vicino ai soldati Unifil: Violazione delle regole Onu e rischio per persone e stabilità. Gerusalemme Est, bulldozer Israele iniziano a demolire sede Unrwa - Bulldozer di Israele hanno iniziato a demolire la sede dell'Unrwa a Gerusalemme Est, mentre il governo dello Stato ebraico inasprisce le restrizioni nei ... msn.com I bulldozer israeliani iniziano a demolire la sede Unrwa a Gerusalemme Est - GERUSALEMME - Le ruspe israeliane hanno iniziato a demolire a Gerusalemme Est gli edifici della sede centrale dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiato palestinesi Unrwa, la quale denuncia ... ansa.it #Gerusalemme Soldati e bulldozer israeliani poco dopo le 7 hanno demolito la sede dell’Unrwa. L’ Onu “Azione senza precedenti”. L’Agenzia era accusata di aver aiutato Hamas negli attacchi del 7 ottobre. Il ministro israeliano Ben Gvir “Questo è un giorno di x.com Diversi Bulldozer israeliani hanno demolito un edificio residenziale di quattro piani a Gerusalemme Est, nel quartiere di Silwan, vicino alla Città Vecchia, provocando lo sfollamento di decine di palestinesi. Secondo gli attivisti, si tratta della più grande demolizi facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.