Libano attacco israeliano su edificio | morte quattro persone

Un attacco aereo israeliano ha colpito un appartamento nella città meridionale di Sidone, in Libano, causando la morte di quattro persone, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità libanese. L’attacco ha coinvolto un edificio nella zona e ha portato a diverse vittime. La notizia è stata confermata ufficialmente nel comunicato diffuso dalle autorità sanitarie locali.

In Libano un attacco aereo israeliano su un appartamento nella città meridionale di Sidone ha ucciso quattro persone, ha detto sabato il ministero della Sanità libanese. Il ministero non ha fornito ulteriori dettagli sul raid. Il fumo è stato visto fuoriuscire dall’edificio mentre i vigili del fuoco lavoravano per spegnere l’incendio e i soccorritori rimuovevano i detriti dal sito. Nel frattempo, un attacco israeliano durante la notte ha colpito un centro sanitario nel villaggio di Burj Qalaouiyah nel distretto di Bint Jbeil, uccidendo 12 medici, paramedici e infermieri in servizio, ha detto il ministero della Sanità libanese. New York,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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