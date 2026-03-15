Dopo la partita tra Como e Roma, l’allenatore del Como si è mostrato molto arrabbiato, contestando l’espulsione di Wesley e sostenendo che non c’era motivo di quella decisione. Nel suo intervento ai microfoni di Sky Sport, ha anche rivolto dure accuse agli avversari, commentando l’andamento della gara e le scelte arbitrali. La sua voce si è fatta sentire chiaramente nel post partita.

Gasperini nel post partita di Como Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione e le decisioni arbitrali. Gasperini nel post partita di Como Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni. LETTURA DIFENSIVA SBAGLIATA, ASSIST SBAGLIATO DI MALEN E ROSSO WESLEY – « Sono tre situazioni tutte importanti, le prime due non siamo riusciti noi. Nella prima probabilmente in difesa c’è stata un po’ di fatica, stiamo recuperando i giocatori ma hanno avuto parecchi acciacchi e quando gli avversari mette gente fresca e di valore in attacco un po’ subiamo. Una situazione in cui dovevamo fare meglio. Quella di Malen è stata un peccato, poteva riportarci in vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini furioso nel post partita di Como Roma: «L’espulsione di Wesley non c’era». Poi la dura accusa agli avversari

Articoli correlati

Roma, Gasperini non ci sta dopo il Como: «Espulsione Wesley? Questo non è niente! Non entra neanche, si sposta addirittura. Poi la partita cambia»Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Roma, Gasperini non ci sta dopo il Como:...

Wesley espulso per un fallo ‘leggero’ su Diao, Gasperini furioso: decisione dubbia, Roma in 10 a ComoWesley espulso per un fallo molto 'leggero' su Diao e Roma costretta in inferiorità numerica sul campo del Como in uno scontro diretto per la...

Gasperini dopo Roma-Como: Non firmo per il 4° posto ma sarei contento

Una raccolta di contenuti su Como Roma

Temi più discussi: Roma sconfitta, Gasperini furioso con il VAR: Cambino mestiere. Poi ammette gli errori nella formazione; Messias e Vitinha stendono la Roma (2-1) | Adesso la corsa Champions è compromessa; Roma, Gasperini furioso dopo la sconfitta col Genoa: Rigore negato per mano di Malinovskyi? Se un arbitro non ha certezza in una situazione del genere allora deve fare un altro mestiere!.

Como-Roma, nervi tesi. Fabregas attacca Gasperini: Antisportivo!Como-Roma ad alta tensione. Scintille al triplice fischio dell'arbitro Massa tra la panchina giallorossa e Fabregas: il motivo del battibecco è legato alla scelta ... lalaziosiamonoi.it

Tensione dopo Como-Roma, Gasperini non saluta Fabregas e Cesc non la prende benissimo: si infiammano le panchineIl tecnico giallorosso, a dir poco furioso, è rientrato subito negli spogliatoi dopo il triplice fischio di Massa senza passare a salutare il collega spagnolo che non l'ha presa benissimo ... corrieredellosport.it

Il Como batte la Roma ed è quarto da solo. Ora Fabregas non può nascondersi: l’Obiettivo dei Lariani è la Champions. facebook

Le pagelle di Como-Roma 2-1 Alessandro Carducci #ASRoma #ComoRoma x.com