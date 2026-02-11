Garlasco spunta un audio inedito di Chiara Poggi e Alberto Stasi in un momento privato non sono assatanata

Viene fuori un nuovo audio di Chiara Poggi e Alberto Stasi, risalente al maggio 2007. Nel video, Chiara appare molto arrabbiata con il suo fidanzato e dice chiaramente che non è una ragazza assatanata. La registrazione inedita rivela un lato più intimo e meno noto dei due, e già fa discutere tra gli esperti e i parenti.

FarWest ha recuperato la traccia audio di un presunto video privato registrato da Chiara Poggi e Alberto Stasi il 1° maggio 2007, tre mesi prima del delitto di Garlasco. L'inviata Chiara Ingrosso ha fatto ascoltare la ricostruzione di una conversazione tra i due fidanzati, nella quale la 26enne sembrava rimproverare al ragazzo una scarsa attenzione nei suoi confronti. "Non sono assatanata", avrebbe detto a un certo punto. L'audio inedito di Chiara Poggi e Alberto Stasi Martedì 10 febbraio FarWest ha mandato in onda la ricostruzione di un audio estratto da un video privato di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

