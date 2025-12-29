Terremoto | lieve scossa nel mare del Gargano a tre chilometri da Vieste Magnitudo 2,4

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita nel mare del Gargano, a circa tre chilometri da Vieste. La magnitudo registrata è di 2,4. Al momento, non si segnalano danni o conseguenze rilevanti. L'evento sismico è stato registrato dagli strumenti di monitoraggio e viene monitorato dalle autorità competenti per eventuali sviluppi.

L'articolo Terremoto: lieve scossa nel mare del Gargano a tre chilometri da Vieste Magnitudo 2,4 proviene da Noi Notizie.

Lieve scossa avvertita a Città di Castello, Umbria - 5 si è verificata alle ore 15:15:10 del 16 dicembre 2025 con epicentro localizzato nei pressi di Città di Castello (PG) nella regione Umbria. inmeteo.net

Terremoto: due lievi scosse nel mare del Gargano all’alba Magnitudo 2,8 e 2,3: la minore al largo delle Tremiti - Epicentro nellazzona pugliese del mare Adriatico , costa garganica a dodici chilometri da Lesina. noinotizie.it

Ultim’ora – Lieve #scossa di #terremoto poco fa a Belmonte Castello | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #belmontecastello - facebook.com facebook

LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO SIANO Una scossa di terremoto si è verificata questa sera alle 21,40 ed ha avuto come epicentro il comune di Siano. Il movimento tellurico, di magnitudo 2.3, è stato registrato ad una profondità di 8 km... x.com

