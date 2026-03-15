Galatone in festa per la signora Livia Epifani che arriva a spegnere 102 candeline

A Galatone, si è celebrato il compleanno di Livia Epifani, che ha raggiunto le 102 candeline. La festa ha coinvolto familiari e amici, che hanno condiviso questo momento di gioia. La signora Epifani è conosciuta da molti nel paese, dove è vissuta per molti decenni. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali, creando un'occasione di incontro e festa.

Oltre un secolo di storia, coraggio e amore per le proprie radici. Domani la comunità si stringe attorno alla sua “colonna portante”, nata nel 1924 e testimone dei grandi cambiamenti del Novecento GALATONE – Ci sono vite che scorrono come romanzi, intrecciandosi indissolubilmente con la storia di un territorio. Quella della signora Livia è una di queste. Domani, Galatone celebrerà un traguardo straordinario: i suoi 102 anni. Nata a Galatone il 10 marzo 1924 (sebbene registrata all’anagrafe solo sei giorni più tardi), Livia Epifani è la secondogenita delle cinque figlie di Luigi e Fiorina. La sua è stata una gioventù fatta di sacrificio e dedizione, divisa tra il lavoro come contadina e quello nelle manifatture come tabacchina, professioni che hanno segnato l’identità economica e sociale del Salento di un tempo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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