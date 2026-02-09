Isetta spegne 102 candeline | L' amore di mia figlia è la medicina

Elisa Vedovato ha spento 102 candeline ieri, circondata dall’affetto della famiglia. La donna, ancora lucida e piena di vita, ha detto che l’amore della figlia è la sua vera medicina. Nonostante gli anni, si definisce felice e desiderosa di scoprire ancora cose nuove. La sua storia è fatta di ricordi e di una vitalità che non si spegne.

Perfettamente lucida, amante della vita e ancora tanto da conoscere e realizzare. Ieri 9 febbraio Elisa Vedovato ha tagliato il traguardo dei 102 anni. Tra le tante visite che ha ricevuto, speciale quella del sindaco di Cadoneghe dove risiede, Marco Schiesaro. «Abbiamo festeggiato i 100 anni due.

