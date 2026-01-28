Vannacci deposita il marchio ‘Futuro nazionale’ | E’ solo un simbolo

Roberto Vannacci ha depositato il marchio ‘Futuro nazionale’. Il generale, che è anche europarlamentare e numero due della Lega, dice che si tratta solo di un simbolo. La mossa ha scatenato qualche curiosità, ma lui assicura che non c’è niente di più.

Roberto Vannacci deposita il marchio 'Futuro nazionale'. "E' solo un simbolo", così il generale europarlamentare numero due della Lega guidata dal vicepremier Matteo Salvini. Il marchio, come si legge sul sito European Union Intellectual Property Office, è stato depositato in data 24 gennaio scorso. Data in cui la Lega, con Salvini, era impegnata nella tre giorni 'Idee in movimento' in Abruzzo. Lo stato del marchio risulta " Domanda oggetto di esame". (Sito web Euipo) Il logo è un cerchio su sfondo blu con la scritta bianca 'Futuro nazionale', e sotto quella gialla 'Vannacci', tutto in stampatello maiuscolo.

