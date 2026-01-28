Roberto Vannacci ha presentato domanda di deposito per il marchio “Futuro nazionale” presso l’Ufficio brevetti europei. La richiesta è stata confermata dal sito dell’European union intellectual property network. Vannacci dice che si tratta solo di un simbolo, senza intenti politici o di altro tipo.

ROMA – Roberto Vannacci (foto) ha richiesto di depositare il marchio “Futuro nazionale” all’Ufficio brevetti europei, come risulta dal sito dello European union intellectual property network. “E’ solo un simbolo, come quello del ‘Mondo al contrario’ e di ‘generazione Decima'”, ha chiarito all’Ansa il vicesegretario della Lega ed eurodeputato. La richiesta è stata presentata il 24 gennaio scorso e la domanda risulta in fase di esame. Tra le specifiche della richiesta ci sono – si legge sul sito – la possibilità di usare il marchio su “manifesti pubblicitari, depliant, libri manifesto, insegne pubblicitarie” e per “servizi nell’ambito della politica” tra cui vengono elencati “organizzazione di manifestazioni politiche, di riunioni politiche; consulenza in materia di campagne politiche”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vannacci deposita il marchio ‘Futuro nazionale’: “È solo un simbolo”

Approfondimenti su Futuro Nazionale

Vannacci ha depositato il marchio di Futuro Nazionale, definendolo comunque

Vannacci ha depositato il marchio del partito Futuro Nazionale, segnando una nuova fase politica dopo l’addio alla Lega.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

VANNACCI PRONTO A LASCIARE LA LEGA: DEPOSITATO IL MARCHIO “FUTURO NAZIONALE”

Ultime notizie su Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Vannacci deposita il marchio 'Futuro Nazionale'; Vannacci deposita il logo ecco Futuro Nazionale; Vannacci deposita marchio Futuro nazionale. È solo un simbolo; Vannacci deposita il marchio di Futuro Nazionale.

Vannacci accelera, depositato marchio 'Futuro Nazionale'. Il generale: Solo un simboloA quanto risulta all'AdnKronos, il generale nella giornata del 24 gennaio, tre giorni fa, ha depositato il marchio di quello che dovrebbe essere il suo nuovo partito ... adnkronos.com

Il nuovo simbolo di Vannacci crea agitazione nella Lega, Romeo: Chiarisca al più presto con SalviniVannacci farà un nuovo partito? Se lo chiedono in tanti, dopo che il generale ha depositato il nuovo marchio 'Futuro Nazionale' all'Ufficio brevetti europei ... fanpage.it

Il Generale Roberto Vannacci ha recentemente depositato il marchio e il logo di "Futuro Nazionale" presso l'Ufficio brevetti europeo. Sebbene Vannacci abbia dichiarato che si tratti al momento solo di un marchio protettivo e non necessariamente della nascita - facebook.com facebook

#Vannacci deposita il suo logo "Futuro Nazionale", il segretario della Lega lo ignora e non lo incontra. Parla Ziello, fedelissimo del generale: "E' Salvini che deve chiarire la linea. Noi non ci muoviamo". (Il Foglio) Vogliamo i colonnelli x.com