Salernitana la carica di Iervolino alla cena granata | Questa squadra è costruita per vincere
“La Salernitana è una squadra costruita velocemente ma per vincere. Non dobbiamo sentire l’assillo ma ve ne accorgete di quali aspettative vi siano nella tifoseria. La Salernitana deve ritornare immediatamente nelle serie che le competono e non c’entriamo nulla con la C”. Il patron granata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
