Salernitana i club granata a Iervolino | Basta inerzia servono uomini e programmazione

I Salernitana Clubs si rivolgono direttamente a Iervolino, sottolineando la necessità di un cambio di passo. Con un comunicato ufficiale, il presidente Riccardo Santoro e il Direttivo evidenziano l’urgenza di interventi concreti, uomini qualificati e una pianificazione a lungo termine, per superare l’attuale inerzia e valorizzare il progetto sportivo della squadra.

Parole chiare e nette quelle dei Salernitana Clubs, che attraverso un comunicato ufficiale affidato al presidente Riccardo Santoro e al Direttivo associativo lanciano un segnale forte al proprietario della U.S. Salernitana 1919, Danilo Iervolino. La tifoseria organizzata esprime un "malcontento.

