Squalifica Conte l’ira di De Laurentiis dopo lo stop del Giudice Sportivo al tecnico del Napoli | la mossa

Dopo la decisione del Giudice Sportivo di squalificare Antonio Conte, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso il suo disappunto. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra le tifoserie e gli addetti ai lavori, evidenziando le tensioni legate alle recenti decisioni disciplinari. In questo contesto, si analizzano le implicazioni della squalifica e le eventuali conseguenze per il tecnico e la squadra.

Ufficiale – Squalifica Conte: due giornate e multa da 15mila euro - L'allenatore azzurro ha rimediato due giornate di squalifica, salterà dunque Parma e Sassuolo e tornerà in panchina contro la Juventus. mondonapoli.it

Due giornate di squalifica a Conte per il parapiglia in Inter-Napoli - Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, tecnico del Napoli espulso nel finale della partita contro l'Inter, domenica ... corrieredellosport.it

Leggo capre nerazzurre belare sulle 2 giornate di squalifica di #Conte Essendo capre hanno la memoria corta e non ricordano, ad esempio, Inzaghi che per questo Nun fu neanche ammonito facebook

Squalifica di 2 turni a #Conte.Sanzione equilibrata rispetto a chi invocava pene esemplari.C'è un aria di Restaurazione nel calcio italiano che pare il Congresso di Vienna nel 1815.Con questo clima difficile pensare che @sscnapoli possa rivincere lo scudetto. x.com

