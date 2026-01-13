Furto al supermercato scatta l’inseguimento | tre arresti

Nella mattinata di domenica 11 gennaio, tre uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato dopo un tentato furto al supermercato Lidl di via Cividale. L’intervento si è concluso con un inseguimento all’esterno del negozio, contribuendo a garantire la sicurezza della zona. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto verifica, ma l’intervento rapido ha permesso di fermare i responsabili prima che potessero fuggire.

Tentato furto nella mattinata di domenica 11 gennaio al supermercato Lidl di via Cividale. Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato dopo un inseguimento all'esterno del punto vendita. I tre cittadini, di nazionalità tunisina, stavano sottraendo capi di abbigliamento e generi.

