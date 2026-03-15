Furto da Coin | ruba profumi per circa 400 euro arrestato e poi rilasciato

Mercoledì sera a Lecce, un uomo di 29 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia dopo aver tentato di rubare profumi per circa 400 euro nel negozio Coin di Piazza Mazzini. L'uomo, con precedenti, è stato poi rilasciato. La vicenda ha coinvolto le forze dell'ordine nel centro commerciale, dove è stato fermato durante il tentativo di furto.

LECCE – Serata movimentata, quella di mercoledì scorso, nel cuore commerciale di Lecce. Un uomo di 29 anni, leccese e con precedenti alle spalle, è stato fermato dagli agenti di polizia dopo aver tentato di sottrarre merce di valore dagli scaffali di Coin in Piazza Mazzini. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe aggirato tra i reparti della profumeria, riuscendo a impossessarsi di diverse fragranze di marca, per un valore complessivo stimato intorno ai 400 euro. Il tentativo di allontanarsi indisturbato è però fallito grazie alla prontezza del personale addetto alla sicurezza interna, che ha notato i movimenti sospetti e ha bloccato l'uomo prima che potesse far perdere le proprie tracce tra le vie del centro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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