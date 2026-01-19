Ruba 240 euro di profumi alla Coin ma la borsa straripa | 20enne bloccata alle barriere antitaccheggio
Una giovane di 20 anni è stata fermata alle barriere antitaccheggio della Coin dopo aver tentato di rubare circa 240 euro di profumi. La sua borsa, troppo piena e con alcune confezioni visibili, ha attirato l’attenzione del personale di sicurezza, che ha poi fermato la donna. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli efficaci per prevenire i furti nei punti vendita.
Si è mossa tra gli scaffali con apparente tranquillità, cercando di non attirare l’attenzione. Ma quella borsa troppo piena, da cui spuntavano alcune confezioni di profumo, non è passata inosservata. E quando ha provato a oltrepassare le casse senza pagare, facendo scattare le barriere.🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: La banda che ruba profumi all'outlet con un jammer per eludere le barriere antitaccheggio
Piazza Attias | Sfondano la vetrina del Coin per rubare profumi, ma scatta l'allarme e arriva la polizia: arrestati
A Piazza Attias, due persone sono state arrestate dopo aver tentato di rubare profumi dal negozio Coin. L'intervento della polizia, allertata dall'allarme, ha impedito il furto e portato all'arresto dei responsabili, trovati in possesso di numerosi prodotti appena sottratti. L’episodio evidenzia l’efficacia delle misure di sicurezza e l’attenzione alle normative sulla tutela dei beni commerciali.
Ruba profumi per 240 euro e tenta di oltrepassare le casse: denunciata una 20enne - La Polizia di Stato di Como ha denunciato una 20enne di Gravedona per tentato furto aggravato dopo un intervento avvenuto ieri pomeriggio in un grande magazzino di via Pietro Boldoni. ciaocomo.it
Salemi: ventenne ruba quasi sei mila euro di incasso mensile al datore di lavoro #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
COLPO AL “CODICE A BAR” A TORRIONE, RUBA 40 EURO E TORNA INDIETRO. INDAGANO I CARABINIERI GUARDA IL VIDEO x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.