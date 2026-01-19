Ruba 240 euro di profumi alla Coin ma la borsa straripa | 20enne bloccata alle barriere antitaccheggio

Una giovane di 20 anni è stata fermata alle barriere antitaccheggio della Coin dopo aver tentato di rubare circa 240 euro di profumi. La sua borsa, troppo piena e con alcune confezioni visibili, ha attirato l’attenzione del personale di sicurezza, che ha poi fermato la donna. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli efficaci per prevenire i furti nei punti vendita.

Si è mossa tra gli scaffali con apparente tranquillità, cercando di non attirare l’attenzione. Ma quella borsa troppo piena, da cui spuntavano alcune confezioni di profumo, non è passata inosservata. E quando ha provato a oltrepassare le casse senza pagare, facendo scattare le barriere.🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: La banda che ruba profumi all'outlet con un jammer per eludere le barriere antitaccheggio

Piazza Attias | Sfondano la vetrina del Coin per rubare profumi, ma scatta l'allarme e arriva la polizia: arrestati

A Piazza Attias, due persone sono state arrestate dopo aver tentato di rubare profumi dal negozio Coin. L'intervento della polizia, allertata dall'allarme, ha impedito il furto e portato all'arresto dei responsabili, trovati in possesso di numerosi prodotti appena sottratti. L’episodio evidenzia l’efficacia delle misure di sicurezza e l’attenzione alle normative sulla tutela dei beni commerciali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ruba profumi per 240 euro e tenta di oltrepassare le casse: denunciata una 20enne - La Polizia di Stato di Como ha denunciato una 20enne di Gravedona per tentato furto aggravato dopo un intervento avvenuto ieri pomeriggio in un grande magazzino di via Pietro Boldoni. ciaocomo.it