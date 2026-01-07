Prende 400 euro di profumi e poi se la dà a gambe dal negozio

Recentemente, un furto aggravato ha interessato un negozio a Merano, dove sono stati sottratti profumi e prodotti di bellezza per un valore di circa 420 euro. La scoperta ha portato all’identificazione di un sospetto che, dopo aver preso 400 euro di merce, si è dato alla fuga. Questo episodio evidenzia l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza per tutelare attività commerciali e clienti.

Profumi e prodotti per la bellezza, il tutto per un totale di 420 euro. La spesa di qualcuno che ha approfittato dei saldi? No, il bilancio di un furto aggravato avvenuto nei giorni scorsi in un negozio a Merano.Protagonista della vicenda un 28enne che, indisturbato, ha nascosto sotto i propri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Prende 400 euro di profumi e poi se la dà a gambe dal negozio Leggi anche: Lancia una bottiglia agli avversari e se la dà a gambe, poi scoppia la rissa Leggi anche: Oltre 30mila profumi falsi nel negozio a Napoli: valgono un milione di euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Prende 400 euro di profumi e poi se la dà a gambe dal negozio - No, il bilancio di un furto aggravato avvenuto nei giorni scorsi in un ... trentotoday.it

Ascoli, prende 1000 euro di carne e scappa: denunciato. L'uomo è conosciuto per precedenti dalle forze di polizia del territorio piceno. Il fatto in una macelleria. LEGGI L'ARTICOLO: https://www.centropagina.it/ascoli/ascoli-prende-1000-euro-carne-macelleria- - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.