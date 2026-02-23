Fuga in auto dopo furto | bloccati con 1.000 euro di merce

Un furto al supermercato ha portato all’arresto di due giovani di 24 e 26 anni, che sono stati fermati dai carabinieri di Bastia di Rovolon mentre tentavano di fuggire in auto con merce per circa 1.000 euro. I ladri hanno scavalcato le casse e hanno cercato di scappare, ma sono stati intercettati prima di allontanarsi. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negozio. I due sono stati portati in caserma per gli accertamenti.

Due giovani arrestati dopo furto al supermercato: refurtiva recuperata e restituita. Due uomini di 26 e 24 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Bastia di Rovolon con l’accusa di furto pluriaggravato in concorso. L’operazione si è svolta sabato 21 febbraio tra i comuni di Rovolon, Teolo e Cervarese Santa Croce, dopo una segnalazione del responsabile di un esercizio commerciale. I due, notati mentre si allontanavano precipitosamente dal supermercato con un’auto con targa estera, sono stati intercettati in via Roma a Cervarese Santa Croce. Dopo un breve inseguimento, durante il quale hanno tentato la fuga a piedi, sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

