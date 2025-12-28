Controllo del territorio in provincia crollano i furti nelle case
Negli ultimi cinque anni, la provincia di Pordenone registra un incremento del controllo del territorio, con un conseguente calo dei furti nelle abitazioni. Questo trend positivo evidenzia l’efficacia delle misure di sicurezza e delle attività di prevenzione adottate dalle forze dell’ordine, contribuendo a migliorare la sicurezza e la tranquillità delle comunità locali.
Per la prima volta negli ultimi cinque anni, nella provincia di Pordenone si registra un calo dei reati. Nel 2025 i delitti denunciati sono stati 6.895, contro i 7.645 dell’anno precedente, interrompendo un trend di crescita che durava dal 2020. A confermarlo è il bilancio operativo diffuso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
