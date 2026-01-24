Una Goccia di sorriso La missione in Senegal

Una Goccia di sorriso. La missione in Senegal nasce da un gruppo di volontari di Spezia che, con dedizione e impegno diretto, si dedicano a migliorare le condizioni di vita nelle comunità locali. Questo progetto di solidarietà mira a sostenere e promuovere iniziative di sviluppo, offrendo un contributo concreto e duraturo nel cuore dell’Africa.

Parte da Spezia un importante progetto di solidarietà nel cuore dell'Africa, realizzato grazie all'impegno in prima persona di una squadra di volontari. Fornire accesso ad acqua potabile e assistenza sanitaria, l'obiettivo della nuova missione umanitaria internazionale nel villaggio di Fass Thièkène, nella regione di Tambacounda in Senegal. L'associazione Gocce di Sorriso Odv, realtà con sede alla Spezia attiva da anni in progetti di cooperazione internazionale, annuncia la partenza di una nuova missione umanitaria in Senegal, con destinazione il villaggio di Fass Thièkène. In totale saranno sette i volontari coinvolti nella missione, che avrà una durata complessiva di circa tre settimane. Il cuore oltre l'ostacolo: Caterina, l'infermiera toscana ora in Senegal. "La mia missione di vita in mezzo a chi soffre"Caterina, infermiera toscana, ha scelto di dedicare la sua vita al servizio degli altri, trasferendosi in Senegal per affrontare le sfide della sanità in un contesto di grande fragilità. Una Goccia di sorriso. La missione in SenegalVolontari in azione per ripristinare un pozzo e dare assistenza medica a Fass. Un progetto importante reso possibile dal contributo del Rotary spezzino. I Rotary club sostengono la missione di Gocce di Sorriso per portare cure e acqua potabile al villaggio senegalese di Fass Thièkène

