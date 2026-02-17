Aumentano le tariffe per il trasporto dei disabili la denuncia di ViviAmo Castel Frentano | Il sindaco aveva assicurato il contrario

ViviAmo Castel Frentano denuncia un aumento delle tariffe per il trasporto dei disabili, causato dalla recente decisione della giunta comunale di rivedere i costi. Il gruppo evidenzia che il sindaco aveva promesso di mantenere le tariffe stabili, ma invece si sono verificati incrementi significativi. Un esempio concreto riguarda le famiglie che ora devono spendere di più per le uscite quotidiane dei propri cari.

Il gruppo consiliare di minoranza contro la delibera approvata pochi giorni fa dalla giunta del sindaco Verratti, che ritocca da 1 a 1,20 il costo chilometrico per viaggi extraurbani È polemica, a Castel Frentano, per la rimodulazione delle tariffe per il trasporto dei disabili, approvate pochi giorni fa dalla giunta comunale. Contro l'amministrazione del sindaco Mario Verrati si scagliano i consiglieri del gruppo ViviAmo Castel Frentano Gabriele D'Angelo, Antonella Massimini, Emilio Nasuti, Giuseppe Sciascia. Lo scorso dicembre, secondo quanto ricostruito dagli esponenti di opposizione, durante una seduta del consiglio comunale, il primo cittadino avrebbe garantito che non ci sarebbero stati aumenti tariffari per il servizio.🔗 Leggi su Chietitoday.it

