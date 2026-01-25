Fuori dal Coro Giordano tra spose bambine e ladri di case

Stasera, domenica 25 gennaio, torna su Rete 4 “Fuori dal Coro” con Mario Giordano. Il programma di approfondimento affronta temi di attualità e cronaca, offrendo un’analisi approfondita e obiettiva. In questa puntata, vengono trattate questioni come le spose bambine e i furti di case, offrendo uno sguardo critico e informato su argomenti di grande rilevanza sociale.

Mario Giordano torna questa sera, domenica 25 gennaio, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni del 25 gennaio 2026. Spazio a un reportage dalla Svezia, dove giovani immigrati sarebbero assoldati online con il compito specifico di uccidere e delinquere. A seguire, un'inchiesta sulle spose bambine in Italia e una nuova pagina sui ladri di case, cavallo di battaglia della trasmissione. Infine, le proteste degli agricoltori italiani, tornati ad occupare le piazze con i propri trattori contro l'accordo Mercosur-UE.

