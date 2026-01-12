Funzionario pestato a Termini 4 i fermati | incastrati dagli abiti erano gli stessi dell'aggressione

Nella stazione di Termini, quattro persone sono state fermate in seguito all’aggressione a un funzionario. Tra i fermati, un 20enne e un 21enne tunisino, riconosciuti anche dagli abiti indossati durante l'evento. Le indagini hanno portato all’identificazione degli autori, confermando il ruolo dei sospettati nell’episodio avvenuto recentemente.

Termini, per il funzionario del Mimit pestato dal branco i fermi salgono a sei. L’aggressione senza un movente: «Stava andando in farmacia» - Nemmeno un'ora dopo, sempre in zona, è stato aggredito un rider L'articolo Termini, per il funzionario del Mimit pestat ... msn.com

Roma, dirigente aggredito a Termini. Quattro persone fermate: uno aveva un decreto di espulsione - Tanto è durata la violenta e fulminea aggressione che sabato sera si è consumata di fronte alla stazione Termini, principale scalo ... ilmessaggero.it

PESTAGGIO A TERMINI, IN FIN DI VITA UN FUNZIONARIO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE, FERMATI UN TUNISINO ED UN EGIZIANO DI 20 E 18 ANNI Accerchiato e massacrato di botte a pochi metri dall'ingresso della stazione Termini, il prin - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.