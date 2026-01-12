Funzionario pestato a Termini 4 i fermati | incastrati dagli abiti erano gli stessi dell'aggressione
Nella stazione di Termini, quattro persone sono state fermate in seguito all’aggressione a un funzionario. Tra i fermati, un 20enne e un 21enne tunisino, riconosciuti anche dagli abiti indossati durante l'evento. Le indagini hanno portato all’identificazione degli autori, confermando il ruolo dei sospettati nell’episodio avvenuto recentemente.
Un 20enne e un 21enne tunisino sono i nuovi fermati per l'aggressione al funzionario alla stazione termini. Salgono a 4 i fermi, 6 con gli aggressori del rider. 🔗 Leggi su Fanpage.it
