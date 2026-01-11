Provincia, Gafforelli entra Papa nel conclave del centrodestra. Ma manca la fumata bianca.

In provincia di Bergamo, il centrodestra si prepara a un nuovo confronto politico con l’ingresso di Gafforelli nel conclave. Sebbene le dinamiche interne siano chiare, ancora non si vede una soluzione definitiva. Le regole del gioco variano tra partiti, tra norme ufficiali e consuetudini consolidatesi nel tempo, influenzando le scelte e le strategie di ciascuna formazione politica.

Bergamo. Ogni partito ha le sue regole e le sue consuetudini. Norme che in alcuni casi assumono contorni ufficiali, mentre in altri non sono che abitudini consolidate negli anni. Non c’è ancora la fumata bianca per il candidato del centrodestra unito alle prossime elezioni provinciali, ma dal vertice di sabato mattina ( 10 gennaio ) nella sede cittadina di Fratelli d’Italia sono stati fatti passi avanti che potrebbero anche risultare decisivi. Gli indirizzi emersi dal faccia a faccia tra i segretari provinciali e i massimi esponenti della coalizione indicano che il nome in pole è quello di Gianfranco Gafforelli, sindaco di Romano di Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

