Nelle città di Frosinone e Alatri, le forze dell'ordine hanno sequestrato 80 grammi di hashish durante un intervento. Durante il blitz, un tentativo di fuga di alcuni sospetti è stato sventato. L’operazione ha coinvolto diverse unità e ha portato alla cattura di alcune persone, mentre altre sono riuscite a scappare. La vicenda si è svolta nelle strade centrali delle due località.

Nelle strade di Frosinone e Alatri, un’operazione congiunta ha messo in luce le dinamiche del crimine organizzato nella regione. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno condotto servizi straordinari, verificando 120 veicoli e identificando quasi 200 persone. Un giovane sospetto, tentato di scappare, è stato catturato con oltre 80 grammi di hashish e 11 di cocaina. L’intervento si è concentrato nelle zone centrali e sulle vie d’accesso delle due città, mirando alla prevenzione dei reati predatoria e allo spaccio. Durante i controlli sono state elevate sei contestazioni al Codice della Strada, con il ritiro di una patente e di un documento di circolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone e Alatri: 80g di hashish e fuga fallita

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