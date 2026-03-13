Un uomo di 65 anni, condannato a sei anni e otto mesi di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato arrestato nella Bassa modenese dopo un tentativo di fuga che è fallito. La sua latitanza è durata fino al momento dell’arresto, avvenuto recentemente sul territorio. Le autorità hanno eseguito l’operazione di cattura senza incidenti.

Un uomo di 65 anni, condannato a sei anni e otto mesi di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato catturato dopo un tentativo di fuga nella Bassa modenese. L’operazione, condotta dalla polizia stradale di Guastalla in collaborazione con altre forze dell’ordine locali, ha avuto esito positivo grazie a un controllo su un’officina mobile sospetta e all’intercettazione successiva sulla ex Statale 468. L’episodio si è svolto nel territorio della provincia di Modena, dove la presenza di attività informali si intreccia spesso con dinamiche di sicurezza pubblica più ampie. Il soggetto, inizialmente fermato durante un accertamento alla periferia guastallese, ha cercato la fuga in autovettura non appena ha scorto gli agenti, ma è stato rintracciato poco dopo tra Correggio e Gavassa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 65enne latitante: fuga fallita e catturato nella Bassa

Articoli correlati

Condannato a sei anni di carcere, tenta la fuga. Rintracciato e arrestato nella Bassa un 65enneGli agenti della polizia stradale di Guastalla hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso a carico di un italiano di 65 anni, per l’espiazione...

Leggi anche: Bassa Bergamasca, raffica di controlli dei carabinieri. Un arresto dopo un furto, catturato un latitante