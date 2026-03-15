Frontalieri una nuova spina | caos sull’applicazione del decreto Omnibus Appello a governo e Regione

I sindacati di frontiera chiedono al governo e alla regione di intervenire, denunciando il caos causato dall’applicazione del decreto Omnibus e chiedendo il ritiro della tassa sulla salute. La questione riguarda anche la tutela dei ristorni fiscali e la gestione delle norme che regolano i frontalieri. La situazione sta creando tensioni tra le parti coinvolte e sollevando forti proteste.

Sondrio, 15 marzo 2026 – I sindacati tuonano e chiedono il ritiro della tassa sulla salute, l’applicazione del decreto Omnibus e la tutela dei ristorni fiscali. La questione, assai importante e delicata, riguarda da vicino parte dell’esercito di frontalieri che, ciclicamente, approdano in Svizzera dalle province confinanti, da quelle di Sondrio, Como e Varese nello specifico. Le rimostranze “Apprendiamo dalle numerosissime segnalazioni dei lavoratori frontalieri – dicono le organizzazioni sindacali (Csir Sondrio Grigioni, Cgil, Cisl, Uil, Unia, Ocst, Vpod, Syna, Syndicom) - che l’autorità dell’imposta alla fonte del Canton Ticino sta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frontalieri, una nuova spina: caos sull’applicazione del decreto Omnibus. Appello a governo e Regione Articoli correlati Fisco, Leo: “Ipotesi decreto omnibus a completamento riforma”(Adnkronos) – Potrebbe esserci anche un decreto omnibus a completamento della riforma fiscale. Invincible: nuova stagione su Prime Video, Nuova Edizione Omnibus per saldaPressIn occasione dell’uscita su Prime Video dell’attesissima nuova stagione di Invincible, basata sull’omonimo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e... Aggiornamenti e notizie su Frontalieri una nuova spina caos... Argomenti discussi: Frontalieri, una nuova spina: caos sull’applicazione del decreto Omnibus. Appello a governo e Regione. Frontalieri, una nuova spina: caos sull’applicazione del decreto Omnibus. Appello a governo e Regionell Canton Ticino starebbe penalizzando gli italiani transcantonali: numerose le segnalazioni dei lavoratori coinvolti ... ilgiorno.it Tassa sulla salute, nuova tensione Italia-Svizzera. Quadri: L’imposta per i vecchi frontalieri un vantaggio per il TicinoTassa sulla salute, lo scontro ha superato i confini nazionali ed è approdato ora anche a Berna, con un’interpellanza del leghista Lorenzo Quadri ... espansionetv.it