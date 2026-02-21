Invincible | nuova stagione su Prime Video Nuova Edizione Omnibus per saldaPress

Invincible arriva su Prime Video con una nuova stagione a partire dal 18 marzo, attirando l’attenzione dei fan. La serie, tratta dal fumetto di Robert Kirkman, ha già riscosso grande successo. Contestualmente, saldaPress pubblica una versione Omnibus rinnovata, con un nuovo disegno e una veste grafica aggiornata. Questa edizione raccoglie l’intero arco narrativo, offrendo ai lettori un’edizione più curata. La nuova uscita si aggiunge alle tante iniziative legate al personaggio.

In occasione dell’uscita su Prime Video dell’attesissima nuova stagione di Invincible, basata sull’omonimo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e disegnato da Ryan Ottley, disponibile a partire dal prossimo 18 marzo, arriva da saldaPress una nuova edizione del fumetto, stesso formato Omnibus e con un restyling definitivo. La quarta stagione della serie animata prosegue l’adattamento dell’arco narrativo principale della saga originale. Ci sposteremo, infatti, oltre i territori già esplorati nelle stagioni precedenti, dirigendoci verso gli eventi centrali della guerra Viltrumita. SaldaPress ha avuto un ruolo fondamentale nella supervisione della traduzione italiana della serie animata.🔗 Leggi su Nerdpool.it

