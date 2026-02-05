Fisco Leo | Ipotesi decreto omnibus a completamento riforma

Il governo sta pensando a un decreto omnibus per completare la riforma fiscale. Lo ha annunciato il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo durante Telefisco del 'Sole24Ore'. Finora, sono stati approvati 18 decreti legislativi e 6 Testi unici. Ora si valutano nuove mosse per mettere a sistema le modifiche già fatte.

