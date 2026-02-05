Fisco Leo | Ipotesi decreto omnibus a completamento riforma
Il governo sta pensando a un decreto omnibus per completare la riforma fiscale. Lo ha annunciato il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo durante Telefisco del 'Sole24Ore'. Finora, sono stati approvati 18 decreti legislativi e 6 Testi unici. Ora si valutano nuove mosse per mettere a sistema le modifiche già fatte.
(Adnkronos) – Potrebbe esserci anche un decreto omnibus a completamento della riforma fiscale. Lo ha indicato il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo a Telefisco del 'Sole24Ore', spiegando che il governo ha già varato 18 dlgs e 6 Testi unici. Per completare la riformare fiscale arriveranno "due dlgs, uno sui giochi fisici ed uno sulla giustizia tributaria" e "a completamento della riforma pensiamo a decreto omnibus dove cerchiamo di recuperare tutti gli interventi tributari, organizzativi e procedimentali, ovviamente compatibilmente con risorse". "Dobbiamo fare la riforma ma con risorse ben definite, senza salti nel buio", ha indicato ancora il vice ministro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
