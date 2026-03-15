Frontale violento sulla Gardesana | sei persone in ospedale ci sono anche due bambini

Sabato 14 marzo, poco dopo le 18, sulla Gardesana si è verificato un incidente frontale tra tre veicoli. Nell’impatto sono rimaste coinvolte sei persone, tra cui due bambini di pochi anni. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori per assistere i feriti, mentre il traffico ha subito notevoli disagi a causa dell’accaduto.

L'incidente è avvenuto nella zona di Castel Toblino, in quel di Madruzzo, con lo schianto sulla Statale 45Bis che ha coinvolto più veicoli. Tre squadre dei vigili del fuoco sul posto e altrettante ambulanze. Inevitabili i disagi alla circolazione L’incidente, le cui esatte dinamiche sono ancora in via di definizione, è avvenuto lungo la Statale 45Bis della Gardesana, nella zona di Castel Toblino, in quel di Madruzzo: parliamo di uno dei tratti più affascinanti per quanto riguarda la panoramicità di chi viaggia sulla strada che collega le principali zone del Garda, ma anche una zona ricca di curve. Dai primi riscontri pare che lo schianto sia avvenuto proprio in una di queste. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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