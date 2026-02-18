Incendio in via Bartolini Intossicate 13 persone Ci sono anche due bambini
Un incendio scoppiato in via Bartolini ha causato l’intossicazione di 13 persone, tra cui due bambini. Le fiamme hanno avvolto un edificio, sprigionando un grosso volume di fumo nero che ha riempito l’aria. Le urla di chi cercava di uscire da quel caos hanno riempito la strada, mentre i soccorritori intervenivano per mettere in sicurezza i residenti.
Le fiamme. Il fumo. L’aria irrespirabile. E poi le grida, disperate, di aiuto, di chi era intrappolato in quel vortice del terrore. Affacciati ai balconi, con la paura di non poter uscire vivi da quel feroce fuoco. In via Bartolini, l’altra notte, un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento che si trova al primo piano di un condominio. Improvvisamente, a causa del malfunzionamento di un apparecchio elettronico che era in una delle stanze dell’abitazione, il rogo è divampato molto velocemente, avvolgendo tra le fiamme l’intera palazzina, che all’esterno era ’abbracciata’ da una nube fittissima di fumo nero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Incendio nel negozio di biciclette elettriche a Milano: 22 persone intossicate, anche 2 bambini in ospedaleA Milano, un incendio ha interessato un negozio di biciclette elettriche, provocando l'intossicazione di 22 persone, tra cui due bambini.
Il braciere acceso in corridoio, quattro persone intossicate: in ospedale anche due bambiniQuattro persone, tra cui due bambini, sono finite in ospedale dopo aver inalato monossido di carbonio in un appartamento di Vidalengo di Caravaggio.
Incendio in via Bartolini, fumo e fiamme nella notte: 11 i feriti. Aria irrespirabile. VideoIl rogo è divampato verso l’1 dall’appartamento del primo piano. In poco tempo una nube nera ha avvolto il palazzo: sei le persone trasportate alla camera iperbarica di Ravenna ... msn.com
FOTO| Incendio in un condominio di Bologna, salvate 13 personeA causare il rogo, fa sapere la Questura, è stato il malfunzionamento di un apparecchio elettronico all'interno di un appartamento ... dire.it
Un incendio divampa nello storico teatro Sannazaro, nel cuore di Napoli. Le fiamme hanno provocato il crollo della cupola sulla platea. Alcune persone sono rimaste intossicate e ci sono danni ai palazzi vicini che dovranno essere evacuati. Il comandante pro facebook