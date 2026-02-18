Un incendio scoppiato in via Bartolini ha causato l’intossicazione di 13 persone, tra cui due bambini. Le fiamme hanno avvolto un edificio, sprigionando un grosso volume di fumo nero che ha riempito l’aria. Le urla di chi cercava di uscire da quel caos hanno riempito la strada, mentre i soccorritori intervenivano per mettere in sicurezza i residenti.

Le fiamme. Il fumo. L’aria irrespirabile. E poi le grida, disperate, di aiuto, di chi era intrappolato in quel vortice del terrore. Affacciati ai balconi, con la paura di non poter uscire vivi da quel feroce fuoco. In via Bartolini, l’altra notte, un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento che si trova al primo piano di un condominio. Improvvisamente, a causa del malfunzionamento di un apparecchio elettronico che era in una delle stanze dell’abitazione, il rogo è divampato molto velocemente, avvolgendo tra le fiamme l’intera palazzina, che all’esterno era ’abbracciata’ da una nube fittissima di fumo nero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio in via Bartolini. Intossicate 13 persone. Ci sono anche due bambini

