È il giorno più bello della mia vita Poi esce per fare la spesa e muore davanti alla moglie

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata era iniziata sotto il segno della felicità più semplice e condivisa, quella che nasce da una vittoria sportiva e si riflette nei gesti quotidiani. La squadra del cuore aveva appena conquistato il campionato e lui, travolto dall’entusiasmo, non aveva esitato un attimo quando la moglie gli aveva chiesto di andare insieme a fare la spesa. “È il giorno più bello della mia vita”, le aveva detto con il sorriso, pochi minuti prima che tutto cambiasse per sempre. Un momento domestico, comune a milioni di famiglie, destinato però a trasformarsi in una tragedia che oggi scuote l’opinione pubblica britannica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

